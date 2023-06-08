10 تعليمات استعدادا لامتحانات الثانوية العامة 2023 في البحيرة

عقد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة اجتماعاً موسعاً مع مديرى الإدارات التعليمية.

رفع درجة الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة 2023 في البحيرة

إذ شدد وكيل الوزارة خلال الاجتماع على رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الإدارات التعليمية ومراجعة كافة اللجان والمقرات والاستراحات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة 2023 في البحيرة.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة أن عدد لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 يبلغ عددها 115 لجنة و41 استراحة بعدد 18 ادارة تعليمية بالإضافة الى التأكيد على الالتزام بتنفيذ كافة القرارات والتعليمات الوزارية الخاصة بأعمال الامتحانات.

وتهدف إلى انتظام سير امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023 على الوجه الأكمل، وإنجاز الإجراءات المطلوبة، على نحو يحقق الأهداف المرجوة.

10 تعليمات لامتحانات الثانوية العامة في البحيرة

كما وجه بضرورة تنفيذ 10تعليمات جاءت بالآتي:-

- التوعية والتعريف بالاعتداد بالإجابة الواردة في البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية فقط.

-عدم الاعتداد بأي إجابة مدونة في كراسة الأسئلة.

-حظر وجود أية أجهزة هاتف محمول، ساعات إلكترونية أو أي أجهزة أخرى تتيح التواصل مع الآخرين لجميع المتواجدين داخل اللجان طلاب أو ملاحظين.

- مسؤولية مركز توزيع الأسئلة عن توزيع الأسئلة، والالتزام بالميعاد المحدد لذلك.

-عدم الاقتراب من حرم اللجان، وحظر تواجد أولياء الأمور بالمدارس التي تعقد بها اللجان الامتحانية.

-العمل على إعادة توزيع تدوير العمال بين مختلف اللجان.

-التواصل مع رؤساء اللجان وحل أي مشكلة على الفور.

- توفير الإعداد اللازمة من كتيبات المفاهيم، وتوزيعها على جميع الإدارات التعليمية، مع التأكيد على توزيعها على كافة اللجان بإعداد مناسبة وكافية.

-التأكد من توافر الأثاث المناسب (مقاعد ملائمة لطلاب الثانوية العامة) باللجان التي تتم بمدارس ابتدائية.

-رفع درجة الاستعداد والتواجد المستمر وتفعيل دور غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية وربطها مع الغرفة الرئيسية بالمديرية والعمل على توفير وتهيئة الجو النفسي الملائم للطلاب.