عاجل.. قرار من «كاف» بشأن الحكم باملاك تسيميا قبل لقاء الأهلي والوداد

أكد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، اليوم الثلاثاء، ثقته في إدارة الحكم الدولي الإثيوبي باملاك تيسيما لمواجهة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والوداد المغربي المقرر لها مساء يوم الأحد المقبل، على ملعب مركب محمد الخامس، بعدما ترددت أنباء عن اعتراض المارد الأحمر على تعيينه حكما لهذا اللقاء.

«كاف» يرفض تغيير حكم إياب نهائي دوري أبطال أفريقياوعلم «الوطن سبورت»، من مصدر داخل الاتحاد الأفريقي، أن «كاف» يؤكد على إسناد مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا للإثيوبي باملاك تيسيما.

وأوضح أنه ليس هناك نية لتغيير الحكم أو محاولة إبعاد عن إدارة مباراة الأهلي والوداد في نهائي الأبطال.

لقراءة الخبر كاملا اضغط هنا.