أخصائية تخاطب: نعالج الأطفال ونؤهلهم مجانا ضمن مبادرة قادرون باختلاف

قالت زينب أبو شامة، أخصائية بمركز تخاطب قرية الأحراز بالقليوبية، إن المركز يخدم القرية منذ العام الماضي ويقدم خدماته مجانا لأطفال القرية، موضحة أنها تخرجت في كلية الآداب تخصص علم الاجتماع بجامعة عين شمس، واستكملت دراستها حتى حصلت على الماجستير في التربية الخاصة وتأهيل ذوي الهمم ومرضى التوحد.

الجلسات فردية لكل طفل

وأوضحت أبو شامة في حوارها لبرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن العمل بالتخاطب هو عمل إنساني من الدرجة الأولى، والمركز يعالج مايقرب من 70 حالة وكل حالة لها موعد محدد منعا للتزاحم، والجلسات فردية لكل طفل جلسة خاصة تناسب حالته، مشيرة إلى أن المركز لديه أخصائيين في مختلف التخصصات ومنها التخاطب وتنمية المهارات والتكامل الحسي بالإضافة للأجهزة والأدوات اللازمة لمعالجة الأطفال.

قادرون باختلاف في محافظة القليوبية

وأشارت إلى أن المركز لديه قاعدة بيانات للأطفال المرضى، وكان من بينهم من يعالجون في مراكز خاصة خارج القرية، وغير القادرين كان أطفالهم لا يتلقون أي علاج مناسب لحالتهم، موضحة أن المركز تابع لمبادرة قادرون باختلاف في محافظة القليوبية التي تقدم العلاج والتأهيل مجانًا.