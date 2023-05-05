ورشة المعالجة الحسية لأخصائي مراكز تخاطب «قادرون باختلاف» بالقليوبية

نفذ مكتب قادرون باختلاف بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية اليوم الجمعة الموافق 5 مايو الجاري بالقليوبية بمقر مركز التخاطب بمركز شباب العمار ورشة عمل لأخصائي مراكز التخاطب وصعوبات التعلم التابعة لمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية حول المعالجة الحسية للأطفال من القادرون باختلاف بمشاركة 40 أخصائي ومتطوع ومديري مراكز التخاطب

محاضرات نظرية وتطبيقات عملية

حاضر فى الورشة الدكتور محمد رفاعي، رئيس البورد الدولي للتأهيل والتدريب والرعاية والبحث العلمي، استشاري التأهيل التخاطبي والسلوكي ومتعددي الإعاقة، والدكتور محمد فايز، المدير الفني لمركز التخاطب بمركز شباب العمار ومدير مركز فكرة للتخاطب، وتضمنت ورشة العمل محاضرات نظرية وتطبيقات عملية حول فنيات تعديل السلوك والمعالجة الحسية.

اهتمام كبير بملف قادرون باختلاف

وفى وقت سابق أشار الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية في بيان له، أن وزارة الشباب والرياضة تولى اهتماما كبيرا بملف قادرون باختلاف وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، التي تأتي تحقيقا لاستراتيجية الدولة وتوجيهات القيادة السياسية بتكثيف الخدمات والأنشطة والبرامج المقدمة لقادرون باختلاف فى مختلف المجالات.

وأضاف محمود الصبروط أن مكتب قادرون باختلاف بوزارة الشباب والرياضة يقدم أنشطة وبرامج متميزة لقادرون باختلاف تشمل أنشطة رياضية تخصصية ومنها دوري كرة القدم للصم بنين، ودوري كرة السلة للصم بنات، ومسابقة إبداع قادرون للأنشطة الفنية بالإضافة لمراكز الإبداع والفنون لتوسيع قاعدة الممارسة العامة للأنشطة بمراكز الشباب.