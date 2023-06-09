أجزاء جديدة لأفلام سينمائية قريبا.. أبرزها كده رضا لـ«أحمد حلمي»

بعد النجاح الكبير الذي حققته بعض الأفلام المصرية، وقت عرضها، قرر صُناعها استغلال هذا النجاح وتقديم أجزاء منها، حيث جرى الإعلان عن انطلاق التحضيرات لمجموعة من الأعمال، تمهيدًا لبدء التصوير وطرحها في دور العرض خلال الفترة المُقبلة.

وترصد «الوطن» في ذلك التقرير، أبرز الأجزاء الثانية لمجموعة من الأفلام المُقرر تقديم أجزاء ثانية منها، وهي كالتالي:

- كده رضا

قبل أسابيعٍ قليلة، فجر الفنان أحمد فهمي، مفاجأة كبيرة، خاصة ببدء التحضير للجزء الثاني من فيلم «كده رضا»، وذلك بعد مرور 16 عامًا على عرضه الأول تقريبًا، ومن المُقرر بدء التصوير فور الانتهاء من مرحلة التحضير والتعاقد مع الأبطال، بينما الموعد الخاص بالشروع في التنفيذ لما يُحدد بعد.

وتدور أحداث الفيلم حول أم تضع ثلاثة توائم وتتوفى تاركة أبنائها مع أب محتال يقرر بدوره ألا يظهرهم إلا كشخص واحد ويستخرج لهم جميعًا أوراق رسمية باسم شخص واحد «رضا»، وبمرور السنوات يبلغ الثلاثة أشدهم ويتورطوا في الاحتيال على الأشخاص مستغلين وجه الشبه بينهم، على الرغم من اختلاف شخصياتهم بين البرنس، وبيبو، وسمسم.

شارك في بطولة الفيلم منة شلبي، أحمد حلمي، لطفي لبيب، خالد الصاوي، سيد صادق، محسن منصور، يوسف داوود، سعيد طرابيك، محمود أبو زيد، عبد الحميد سند، ومن تأليف أحمد فهمي، ومن إخراج أحمد نادر جلال.

- قصة حب

وكان المنتج محمد الرشيدي، أعلن عن بدء التحضير للجزء الثاني من فيلم قصة حب، بطولة الفنان أحمد حاتم وهنا الزاهد، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول، طوال فترة عرضه في السينمات.

وتدور الأحداث حول المهندس (يوسف)، الذي يحاول شقيقه دفعه للزواج، وأثناء ذلك يقع حادث لـ(يوسف) يفقده بصره، وبالصدفة في أحد الأيام يصطدم بالفتاة (جميلة)، التي تهتم به وترعاه فيما بعد، وتتعلق بحبه، لكن يبدو أنهما سيتعرضان لاختبار صعب، عندما يصبح على كل منهما أن يثبت حبه للآخر.

- صعيدي في الجامعة الأمريكية

قبل فترة، أعلن الكاتب مدحت العدل، والفنان محمد هنيدي، عن اتخاذهما قرار تقديم جزء ثاني من فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية، لكن لم يدخل المشروع حيث التنفيذ حتى الآن.

وطرح فيلم «صعيدي في الجامعة الأمريكية» عام 1998، وحقق نجاحا كبيرا حينها، وشارك في البطولة عدد كبير من الفنانين، أبرزهم غادة عادل، منى زكي، أحمد السقا، طارق لطفي، هاني رمزي، فتحي عبد الوهاب، سهام جلال، أميرة فتحي.