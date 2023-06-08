تكريم فاندام واستالون وأحلام وهالة صدقي من مهرجان «كازا آرت» بالمغرب

كشف القائمون على الدورة الرابعة لمهرجان «كازا آرت» في المغرب، برئاسة محمد الشريف عن عدد من النجوم العرب والافارقه والعالميين ممن وقع الإختيار عليهم ليكونوا ضمن المكرميين فى فعاليات حفل الإفتتاح الذى من المقرر إطلاقه يوم 10 نوفمبر القادم.

وأعلنت جمعية «لغراد للثقافة والفنون» موعد إطلاق النسخة الرابعة بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام منهم الفنانة خولة بنعمران، أسامة البسطاوي، عبد العالي أنور، الإعلامي والممثل عادل بلحجام، والسيناريست والمنتج أحمد بوعروة.

وأكد المنتج العالمي ورئيس المهرجان محمد الشريف في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي أن الدورة الرابعة ستكون استثنائية ومميزة على مستوى الجوائز والمكرمين، حيث تم تخصيص أكثر من 25 جائزة لتكريم شخصيات مغربية، عربية، افريقية وعالمية أبدعت وتميزت طوال السنة في مختلف الميادين الفنية كالموسيقى، السينما، الدراما، المسرح والإعلام، بالإضافة للفنون الرقمية التي تعد أكثر المجالات التي تشهد ابتكارا اليوم.

وأضاف الشريف ان أبرز النجوم المكرمة هذه الدورة هم فنانة العرب أحلام، العالمي جان كلود فان دام ، العالمي سيلفستر ستالون، التركي مراد يلديرم، ومن مصر هالة صدقي، حمادة هلال، مصطفى قمر ، رانيا يوسف ، الأردني منذر ريحانة، والإعلامية بوسي شلبي .. بالإضافة للنجوم المغاربة وإنتاج الزهراء العروسي، منال بنشليخة، فرح الفاسي، عمر لطفي، وأسامة البسطاوي.

كما أكد الشريف أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا قبل المهرجان بأيام، بهدف الإعلان عن تفاصيل الفعاليات وأسماء باقي المكرمين.

أما عماد بنجلون المدير العام للمهرجان، فقال أن الهدف من اختيار شعار الدار البيضاء عاصمة دولية للثقافة والفنون للنسخة الرابعة لمهرجان كازا آرت، هو جعل مدينة الدار البيضاء مدينة ثقافية يعادل إشعاعها الفني مكانتها الاقتصادية على غرار العواصم الثقافية العالمية.

في حين أكدت سارة رقيب الرئيس المؤسس للمهرجان، أن جائزة كازا آرت هي أولى من نوعها في المغرب التي تعنى بالمبدعين في مختلف المجالات الفنية والرقمية، وتمنح لأفضل الأعمال الفنية التي أنتجت طوال السنة بالإضافة إلى تكريم أبرز الفنانين والفنانات من ممثلين ومطربين، إلى جانب كوكبة من الإعلاميين والمنتجين والقائمين على العمل في كل مجال له صلة بالإنتاج السينمائي والتليفزيوني والرقمي والإعلامي، وذلك بناء على مشاركة الجمهور بالتصويت من خلال موقع المهرجان الرسمي، بالإضافة لجوائز المهرجان الخاصة.

يذكر أن مهرجان كازا آرت قد كرم في دوراته السابقة عددا من الشخصيات المؤثرة في المجتمع العربي ضمن كثير من المجالات منهم النجوم محمد حماقي، أحمد السقا ، زينة ، نهال عنبر ، لقاء سويدان ، منال سلامة ، ماغي بوغصن ، فريال يوسف ، عبير منير ، قادر جابوني، منال حدلي والمنتج اللبناني جمال سنان والإعلامية الكبيرة إسعاد يونس والإعلامية المثيرة للجدل أبلة فاهيتا والشيخة نورة بنت خليفة آل خليفة ..، بالإضافة للفنانين المغاربة فاطمة الزهراء العروسي، إيهاب أمير، سلمى رشيد، زكريا الغافولي ، سعيد الناصيري، عزيز داداس، خولة بنعمران، عبد العالي أنور، يوسف أوزلال والإعلامي رشيد العلالي.