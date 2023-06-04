«المصريين الأحرار»: الحوار الوطني أحدث حالة من الرواج السياسي داخل الأحزاب

قال النائب إسلام الغزولي نائب رئيس حزب المصريين الأحرار، إن حالة الحوار الوطني مهمة للغاية، وأحدثت حالة من الرواج السياسي داخل الأحزاب والتكتلات السياسية والائتلافات ومجلس النواب.

خروج القانون في إطار دستوري

وأضاف خلال استضافته في برنامج «الحوار الوطني» مع الإعلامي محمود السعيد على شاشة «إكسترا نيوز»، أنه لا يوجد ما يسمى بالإشكالية الدستورية، ولكن العمل لخروج القانون في إطار دستوري ومناسب والضوابط المنصوص عليها.

مساحات الاتفاق أكبر من الاختلاف

وتابع: «حالة الحوار الوطني في المحور السياسي والمحاور كلها، حالة محترمة والمساحات المشتركة فيها أكبر بكثير من مساحات الاختلاف، وجرى البدء في حسم الموضوعات المختلفة أو بها اختلافات، وهي نقط بسيطة للغاية من الأصل العام».