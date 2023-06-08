حبس تشكيل عصابي ضبط بحشيش بنصف مليون جنيه في الإسماعيلية

أمرت نيابة التل الكبير الجزئية في الإسماعيلية اليوم الخميس بحبش تشكيل عصابي 4 أيام علي ذمة التحقيق لاتهامهم بالإتجار في المواد المخدرة على نشاط واسع وضبطهم بكمية كبيرة من مخدر الحشيش.

وأمرت جهات التحقيق بإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة بحوزة المتهمين التي وصلت إلى 145 طربة من مخدر الحشيش إلى المعمل الكيميائي لبيان ما به من مواد مخدرة وإرفاق التقرير في أوراق القضية.

كما أمرت جهات التحقيق بإنهاء تحريات المباحث الجنائية بوحدة مركز شرطة القصاصين حول المتهمين ونشاطهم في الاتجار في المواد المخدرة وطلب سؤال الضابط مجري عملية الضبط.

تفاصيل القبض علي المتهمين

وكانت ألقت مباحث القصاصين في الإسماعيلية برئاسة المقدم محمد سالم القبض علي تشكيل عصابي من 3 أشخاص وبحوزتهم كمية كبيرة من مخدر الحشيش قبل بيعها وتوزيعها علي صغار التجار بدائرة المركز، ونجحت في ضبط المتهمين بـ 145 طربة من المخدر قدرت قيمتهم المالية بنصف مليون جنيه.

وأعد النقباء محمود مأمون وحمادة عبد العال معاونو مباحث مركز القصاصين أكمنة ثابتة ومتحركة للمتهمين بعد تأكد ترددهم علي دائرة المركز لبيع وشراء مخدر الحشيش علي نشاط واسع، ونجحت مأمورية في القبض علي اثنين من المتهمين وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش، وزنت حوالي 12.5 كيلو جرام.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بشرائهما المواد المخدرة من أحد الأشخاص مقيم بدائرة المركز وبإعداد مأمورية ومراقبة تحركاته تمكنت مأمورية أخري من ضبطه وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار وأنه مصدر تحصل المتهمان المضبوطان على المواد المخدرة.

محامي: عقوبة تصل للسجن المؤبد

وقال محمد حسن، محام بالإسماعيلية، إن محاكم الجنايات تٌغلظ من عقوبات حبس التشكيلات العصابية لما تشكله من خطر كبير على الفرد والمجتمع، مشيرا إلى أن عقوبة المتهمين قد تصل إلى السجن المؤبد لاتجارهم في المواد المخدرة على نشاط واسع وتكوينهم تشكيل عصابي تخصص في ترويج المواد المخدرة على صغار التجار.