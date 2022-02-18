نصائح من الأرصاد للتعامل مع العواصف الرعدية: يفضل البقاء داخل أي مبنى

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية منذ قليل، عن الإجراءات التي يجب اتخاذها في أثناء العواصف الرعدية، إذ تشهد البلاد خلال الساعات القليلة المقبلة موجة من التحولات الحادة في الطقس، ومنها تحذيرات بوجود خلايا رعدية تؤثر بقوة على الفيوم وبني سويف، يصاحبها سقوط أمطار متوسطة تغزر أحيانًا، فضلًا عن استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، يتخللها بعض الخلايا الرعدية على شمال الصعيد، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة .

وأوضحت الهيئة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن الإجراءات المفترض اتباعها لسلامة المواطنين خلال العواصف الرعدية هي: تجنب الوقوف تحت الأشجار العالية واللوحات الإعلانية، وعدم ملامسة أعمدة الإنارة، كما يفضل الابتعاد عن النوافذ الزجاجية والأبواب المعدنية في أثناء العواصف الرعدية.

وأضافت، أنه يفضل البقاء داخل أي مبنى سكني أثناء سقوط الأمطار، وعند قيادة السيارة في أثناء سقوط الأمطار يجب القيادة بحذر وتخفيف السرعة، وإضاءة الكشافات وترك مسافة بين السيارة والأخرى.

درجات الحرارة غدًا السبت

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال بيانها، عن درجات الحرارة المتوقعة على مدن ومحافظات الجمهورية، يوم غد السبتن وهي كالتالي:

القاهرة 16- 10

الإسكندرية 16- 10

وادي النطرون 17- 10

طنطا 16- 10

شبين الكوم 17 - 10

دمنهور 15- 10

بلطيم 15- 11

مطروح 16- 11

السلوم 15- 11

سيوة 17- 09

بورسعيد 15- 12

دمياط 15- 10

الزقازيق 17- 10

المنصورة 16- 10

الإسماعيلية 17- 09

السويس 16- 10

العريش 16- 11

رفح 15- 10

رأس سدر 16- 11

نخل 17-08

نويبع 17-15

طابا 20- 14

كاترين 14- 00

الطور 20-10

شرم الشيخ 21-16

الغردقة 21- 16

مرسى علم 22- 12

الفيوم 16- 09

بني سويف 17-06

المنيا 17-07

أسيوط 18- 07

سوهاج 19 -08

قنا 18- 09

الأقصر 20- 09

أسوان 21- 10

إدفو 21-11

أبوسمبل 21-11

الوادي الجديد 22- 07

شلاتين 24- 12

أبورماد 24- 12

حلايب 22- 12

رأس حدربة 22- 12.