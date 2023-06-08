أسماء الـ10 الأوائل للصفين الأول والثاني الثانوي التمريض في مطروح

أعلن الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح أسماء العشرة الأوائل من الصفين الأول والثاني الثانوي التمريض للعام الدراسي 2023/2022.

خدمة المرضى

وقدم وكيل وزارة الصحة بمطروح التهنئة لجميع الأوائل، اليوم، الخميس عقب إعلان النتيجة، من خلال إدارة مدارس التمريض بمديرية الصحة، متمنياً لهم التفوق والتميز، لتخريج دفعات قادرة على التخرج لخدمة المرضي في جميع المنشآت الطبية بالمستشفيات والمراكز الطبية.

أسماء أوائل الصف الأول الثانوي التمريض

وأوضح وكيل وزارة الصحة بمطروح في تصريح خاص لـ«الوطن» أن أسماء أوائل الصف الأول الثانوي التمريض والمجموع الحاصلين عليه وهم، دينا مجدي صقر 489.25، وخلود محمود شعبان يونس 489.18، ومريم هشام محمود 488.5، وسمية علي إبراهيم 488.15، ورانيا السيد محمد مشمش، 487.7 ، وعلي إبراهيم علي الصغير 485.75 وندى أحمد محمد عامر 484.87، والزهراء نصر عيد علي 484.75، وندى محمود أحمد عبدالمولي 484.55، وأم كلثوم أبو بكر شمس الدين 484.4.

أسماء أوائل الصف الثاني الثانوي

وننشر أوائل الصف الثاني الثانوي التمريض وهم ملك احمد سامي احمد 609.1، وزينب محمد حسين 608.9، و ونور الهدى محمد عبد العاطي 608.25، وشمس حسني مشحوت السيد 607.8، وريتاج أحمد حميده خالد 606.9، وأميرة حسني عوض أحمد 605.85، و حبيبة محمد عبد المحسن محمد 605.4 و منى ياسر غريب مغربي 603.7، وإيمان حسين محمد محمود 602.8، ومريم إبراهيم شحاتة محمد 601.6.