خريطة مدارس التمريض في بني سويف 2023.. اعرف شروط الالتحاق

بدأ الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية وأولياء أمورهم في البحث والاستفسار عن مدارس التمريض العادية بعد الإعدادية، والإجراءات والشروط الواجب توافرها للالتحاق بها، وذلك عقب اعتماد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، نتيجة امتحانات الثالث الإعدادي بنسبة بنجاح 77.11%.

مدارس التمريض العادية بعد الإعدادية في بني سويف 2023

ويتبع مديرية الصحة في محافظة بني سويف عدد من مدارس تمريض بعد الإعدادية، والتي مقرر أن تفتح باب القبول للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية قريبا، وهي:

1ــ مدرسة تمريض بني سويف.

2ــ مدرسة تمريض ناصر.

3ــ مدرسة تمريض الواسطى.

4ــ مدرسة تمريض إهناسيا.

5ــ مدرسة تمريض ببا.

6ــ مدرسة تمريض باروط للبنين.

7ــ مدرسة تمريض الفشن.

شروط الالتحاق بمدارس التمريض بعد الإعدادية 2023 بمحافظة بني سويف

هناك عدد من الشروط والإجراءات الواجب توافرها للالتحاق بمدارس التمريض العادية بعد الإعدادية 2023 في محافظة بني سويف، وهي:

1- أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وحسن السير والسلوك.

2- الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي «اللغة الإنجليزية لغة أولى أو ثانية» للعام الدراسي 2022/ 2023.

3- سحب ملف التقدم من المدارس، ويقدم الملف للمدرسة بعد استيفاء الأوراق.

4- يتم سحب الملف من المدرسة داخل كل مستشفى بنفس المركز.

5- يتم تسليم الملف للمدرسة بعد استيفاء كل الأوراق طبقا للمواعيد والمجاميع التي يتم تحديدها والإعلان عنها.

6- القبول طبقا للمجموع الأعلى في الشهادة الإعدادية، على ألا يتجاوز عدد الطلاب بالفصل عن 30 طالبا، ولا يقل عن 25.

7- ألا يقل سن المتقدم عن 15 عاما، ولا يزيد على 18سنة في 1 أكتوبر 2023.

8- تناسق الطول والوزن.

9- ألا تكون الطالبة المتقدمة متزوجة، ولا يتم الزواج في أثناء فترة الدراسة.

10- أن يكون المتقدم من أبناء محافظة بني سويف التي حصل منها على شهادة التعليم الأساسي، على أن يتم التنسيق والقبول لكل مركز إداري على حدة حرصا على مبدأ التوطين.

11- عدم النقل من المحافظة لأخرى.

12- الالتزام بمواعيد سحب وتقديم ملفات التقديم وعدم قبول أي ملفات بعد انتهاء هذه المدة.

13- ضرورة اجتياز المتقدم للاختبارات.