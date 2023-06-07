شروط القبول بمدارس التمريض في المحافظات.. بديلة للثانوية العامة

حددت مديريات التربية والتعليم بالمحافظات شروط الالتحاق بمدارس التمريض إحدى بدائل الثانوية العامة، ويمكن للطلاب الالتحاق بها بعد الحصول على الشهادة الإعدادية 2023 حسب التوزيع الجغرافي،

وتنتشر مدارس التمريض في المحافظات للبنين والفتيات، ويتبع بعضها لمديريات التربية والتعليم، والآخر مديريات الصحة أو الهيئة العامة للتأمين الصحي، ومن أبرز شروط الالتحاق بمدارس التمريض ما يلي:

شروط مدارس التمريض

- الحصول على شهادة إتمام الدراسة الإعدادية للعام الحالي.

- أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة.

- لا يقل السن في بداية العام الدراسي عن 15 عامًا.

- اجتياز عدة اختبارات للقبول منها اختبار القدرات وكشف الهيئة والاختبار الشخصي والنفسى والكشف الطبي.

- أن يكون الطالب مصري الجنسية وحسن السير والسلوك.

- ألا تكون الطالبة المتقدمة متزوجة، مع تعهدها بالتفرغ للدراسة، وإقرار ذلك كتابيا للطالبة ولولي أمرها.

الحد الأدنى للقبول بمدارس التمريض

- أن تكون درجة الطالب في الشهادة الإعدادية لهذا العام توافق الحد الأدنى للقبول بالمدرسة أو أكثر، والذي حدد العام الماضى بـ260 درجة كحد أدنى.

- ألا يزيد عمر الطالب أو الطالبة المتقدم لمدرسة التمريض عن 18 عامًا في 1 أكتوبر 2023.

- حصول المتقدم على 7 درجات حد أدنى باختبار الإملاء.

- الحصول على الحد الأدنى بمجموع اللغات.