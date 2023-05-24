محافظ جنوب سيناء: شرم الشيخ الدولي أول مطار أخضر في مصر

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنّ شرم الشيخ تحولت إلى مدينة خضراء العام الماضي، وشمل التحويل كل القطاعات، قبل انعقاد قمة المناخ الذي عقد في نوفمبر من العام الماضي.

وأضاف أنه جرى تغذية مطار شرم الشيخ بالطاقة الشمسية، بقدرة 472 ميجا وات في الساعة، لتوفير 280 كيلو وات من الطاقة الشمسية الكهروضوئية، مؤكدًا أنّ مطار شرم الشيخ، أول مطار أخضر على مستوى الجمهورية.

وقال إنّ استخدام وسائل الطاقة النظيفة في مجال المواصلات والكهرباء، ساعد في تحول شرم الشيخ إلى أول مدينة سياحية خضراء في مصر والشرق الأوسط.

محطة طاقة شمسية بمطار شرم الشيخ الدولي

وأوضح «فودة»، أنه افتتح محطة طاقة شمسية بمطار شرم الشيخ الدولي بقدرة 472 كيلو وات في الساعة، ضمن تحويل المطار ليكون أول مطار مصري أخضر.

وأكد أنّ محطة الطاقة الشمسية بالمطار، توفر 280 كيلو وات من الطاقة الشمسية الكهروضوئية لخدمة الأماكن المخصصة لانتظار السيارات، وهي مقامة على مساحة تقدر بنحو 2000 متر مربع، وهي من أبرز نتائج قمة المناخ التي عقدت في نوفمبر 2022.

وأشاد بدعم الحكومة اليابانية لمصر في المشروعات الخضراء، موضحًا أنه في إطار تنفيذ دعم الحكومة اليابانية الذي يجري بالتعاون بين وزارة البيئة ومحافظة جنوب سيناء، لتحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء مدعومة بأحدث الحلول المستدامة التي يجري تنفيذها لأول مرة فى مصر.

وشهد الافتتاح مع محافظ جنوب سيناء، اليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، ونائب وزير المالية الياباني، وعضو مجلس النواب فى اليابان، وذلك بحضور اللواء نبيل الملاح مدير مطار شرم الشيخ الدولي.