استقرار أسعار الذهب.. عيار 21 بـ2345 جنيها

استقر سعر الذهب خلال نهاية التعاملات أمس الخميس، لتواصل الأسعار الاستقرار خلال بداية تعاملات، اليوم الجمعة، بعد ارتفاعه، وفق ما أعلنته بورصات أسعار تداول الذهب، إذ سجل عيار 21 نحو 2345 جنيهًا للجرام، حيث يشهد المعدن الأصفر تقلبات عديدة في الأسعار وفق تقارير الأسعار.

أسعار الذهب اليوم الجمعة

وجاء سعر الذهب اليوم 9-6-2023 في محلات الصاغة المصرية الآن بـ 2680 جنيها للجرام عيار 24 الأكثر نقاءً، الذي يستخدم في صناعة السبائك، والذهب عيار 21 بسعر 2345 جنيهًا، والذهب عيار 18 بسعر 2010 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 18 ألفًا و760 جنيهًا.

وسجلت أسعار الذهب، الخميس، استقرارا في التعاملات المسائية، ليتوالى الاستقرار بشكل كبير منذ بداية التعاملات، وفق تقارير بورصات تداول الذهب وأسعار الصاغة وشركة «جولد بيليون» لتداول الذهب.

سعر الذهب اليوم

وعلى الصعيد العالمي، زادت أسعار الذهب من مكاسبها خلال هذه اللحظات من تعاملات الخميس، بعد صدور بيانات إعانات البطالة الأمريكية التي تدعم هدوء الفيدرالي في سياته النقدية بعد أن ارتفعت الإعانات بأكثر من التوقعات، حيث من المتوقع أن لا يزيد الفيدرالي من تشدده حول أسعار الفائدة.

وارتفعت أسعار الذهب 1% أمس الخميس بعد أن أظهرت بيانات زيادة عدد الطلبات الأسبوعية للحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي