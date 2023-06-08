استقرار ملحوظ في سعر الذهب اليوم الخميس 8-6-2023 بالصاغة.. بكم عيار 21؟

استقر سعر الذهب اليوم الخميس 8-6-2023 في الصاغة، منذ التعاملات الصباحية وحتى تعاملات الظهيرة، إذ جاء سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا بـ2335 جنيهًا، بحسب بورصة المعدن الأصفر، وشعبة الذهب والمجوهرات في الغرفة التجارية.

وبالنسبة لسعر الذهب اليوم الخميس 8-6-2023 في الصاغة، خلال تعاملات الظهيرة، لجميع الأعيرة والجنيه الذهب، في السطور التالية.

سعر جرام الذهب عيار 24

جاء سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً، باستقرارًا خلال تعاملات الظهيرة 2669 جنيهًا للشراء دون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2001 جنيه، وسعر جرام الذهب عيار 14 بـ1557 جنيهًا، وجرام عيار 12 بـ1334 جنيهًا، للشراء دون مصنعية أو ضريبة.

سعر الجنيه الذهب

وعن سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات الظهيرة جاء بـ18680 جنيها، للشراء دون مصنعية أو ضريبة.

سعر الذهب عالميًا

وبالنسبة لسعر الذهب عالميًا، جاءت الأونصة بـ1947 دولارًا أمريكيًا.

يذكر أنّ أسعار الذهب تشهد الفترة الحالية استقرارًا في سوق الصاغة ما بين 2330 جنيهًا و2350 بالنسبة لجرام الذهب عيار 21.