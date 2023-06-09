بدائل الثانوية العامة بمحافظة المنيا.. 4 مدارس للتكنولوجيا التطبيقية

مدارس التكنولوجيا التطبيقية هي بدائل الثانوية العامة بمحافظة المنيا، حيث توجد 4 مدارس للتكنولوجيا التطبيقية في المحافظة هي العناني الزراعية بالطريق الصحراوي الغربي في مركز أبوقرقاص، ونهر الخير الزراعية في مركز ديرمواس، ومدرسة وي للاتصالات بمدينة المنيا الجديدة، ومدرسة مصر للتأمين الدولية في مدينة المنيا الجديدة، وجميع المدارس الأربع تقبل الحاصلين على الشهادة الإعدادية من جميع أنحاء الجمهورية.

بدائل الثانوية العامة بمحافظة المنيا

مدرسة «وي» للتكنولوجيا التطبيقية، من بدائل الثانوية العامة بمحافظة المنيا، وتم إنشاؤها بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وشركة المصرية للاتصالات، وتلقت الدعم من وزارة الاتصالات، وتم إنشاء 6 مدارس حتى الآن، بما في ذلك مدرسة في المنيا، ويشترط للطلاب الحصول على مجموع لا يقل عن 250 درجة في الشهادة الإعدادية بحسب تنسيق العام الماضي.

وتُعد مدرسة نهر الخير للتكنولوجيا التطبيقية من بدائل الثانوية العامة بمحافظة المنيا التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كبدائل للطلاب الحاصلين على شهادة الإعدادية 2023، وهي تقدم العديد من المزايا منها فرص للتدريب العملي والالتحاق بالعمل للمتميزين بشركات الشريك الصناعي.

مدرسة مصر للتأمين الدولية للتكنولوجيا

المدرسة التطبيقية الثالثة هي مصر للتأمين الدولية للتكنولوجيا من بدائل الثانوية العامة بمحافظة المنيا، للطلاب الحاصلين على شهادة الإعدادية بجميع أنحاء الجمهورية.

وتمنح هذه المدرسة شهادة بمعايير دولية، بالإضافة إلى مكافآت مالية وتدريبات عملية، وتقع في مدينة المنيا الجديدة وتتبع شركة مصر للتأمين، وتموّلها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية كجزء من مشروع قوى عاملة.

ومن بدائل الثانوية العامة بمحافظة المنيا، مدرسة العناني الزراعية للتعليم المزدوج، التي أُنشئت بموجب قرار وزاري عام 2015، ويتم قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الإعدادية، وتتألف المدرسة من قسمين هما القسم الفني لإنتاج البساتين والقسم الفني لتربية الدواجن.