تحرير 59 محضرا تموينيا وتوريد 419 ألف طن قمح في المنيا

شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، شن حملات تموينية مستمرة وعدم التهاون أو السماح لأي مخالف يخفى سلعة بغرض المضاربة أو الاحتكار أو المبالغة في سعرها، والتعامل بمنتهى الحزم مع المخالفين وفق الإجراءات القانونية.

مراقبة المخابز البلدية

وأوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، أن الحملات أسفرت عن تحرير 59 مخالفة، ففي مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تم تحرير 54 محضراً بين إنتاج خبز ناقص الوزن، غير مطابق للمواصفات، تصرف وتجميع.

وفي مجال متابعة الأسواق جرى تحرير 5 محاضر منها عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد، غش تجارى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال للمخالفين.

توريد 419 ألف طن قمح

وأعلن محافظ المنيا، أن إجمالي ما تم توريده حتى صباح الخميس بلغ 419 ألف طن من محصول القمح بالشون والصوامع لموسم حصاد 2023، من خلال 42 موقعاً تخزينياً بجميع مراكز ومدن المحافظة، عقب تحقيق المستهدف من أعمال التوريد، حيث تبلغ نسبة المساحة المنزرعة لهذا العام 243 ألف فدان.

وأكد المحافظ استمرار أعمال توريد محصول القمح لموسم حصاد 2023، ضمن خطة الدولة لتوفير مخزون إستراتيجي آمن في ظل التغيرات المناخية و تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، مشددا ًعلى تكثيف الحملات اليومية على مصانع ومخازن الغلال والأعلاف للتأكد من عدم وجود ‏قمح محلى بها يستخدم في صناعة الأعلاف، لافتاً إلى المتابعة المستمرة لنسب التوريد ‏والمحاضر التي تتم مع المخالفين للضوابط المقررة والمحددة في استخدام ‏القمح المحلى بأي أغراض أخرى مخالفة للقرارات الوزارية بهذا الشأن.

وأوضح وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن المتابعة مستمرة لأعمال التوريد من خلال لجان للمرور والمتابعة، لتذليل كافة العقبات خلال أعمال التوريد من المزارعين، في ضوء الالتزام بضوابط التوريد ووفقاً للقواعد والاشتراطات اللازمة.