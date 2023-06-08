محافظ المنيا: نسعى للتواصل مع كل فئات وأطياف المجتمع لتحقيق التنمية

استقبل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الخميس، الدكتور أحمد محمد طلب رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنيا الأزهرية، ووفد من الأزهر لتقديم التهنئة للمحافظ لعودته واستئناف عمله بعد مروره بوعكة صحية.

ضم الوفد كل من: محمد خالد حسن الوكيل الثقافي لمنطقة المنيا الأزهرية، الشيخ لطفي إسماعيل مدير عام منطقة وعظ المنيا وأحمد على ياسين مسئول أمن منطقة المنيا الأزهرية.

وفد أزهري ومن الكنيسة في زيارة لمحافظ المنيا

أعرب المحافظ عن خالص تقديره وامتنانه للزيارة، مؤكداً أنهم شركاء داعمين للمحافظة في تقديم خدمة تعليمية متميزة للأبناء والطلاب الملتحقين بالتعليم الأزهري، ومشيداً بجهودهم ومشاركتهم الفعالة في تحقيق أهداف التنمية التى توليها الدولة المصرية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وكذلك دورهم في المجال الدعوي والتوعوي والمجتمعي.

من جانبه، قدم الوفد التهنئة للمحافظ، مؤكدين على دعم أواصر الترابط الواضح بين جميع أطياف أبناء محافظة المنيا، مما يشكل أداة مساعدة في تحقيق المزيد من التقدم والرخاء بالمحافظة بفضل دعم وتعاون أبنائها المخلصين.

محافظ المنيا يستقبل وفداً من الكنيسة

كما استقبل محافظ المنيا، وفداً كنسياً وعدداً من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، في حضور الأنبا فلوباتير، أسقف أبو قرقاص وتوابعها، والأنبا إنيانوس أسقف بنى مزار والبهنسا، وعدداً من الآباء والقساوسة، كما ضم الوفد النائب كريم حلمي والنائب حسام محمود أبو زيد والنائب سعودي عبد الرحمن بالبرلمان، والدكتورة رشا المهدى والدكتور هاني عبد الشهيد من مجلس الشيوخ.

أعرب المحافظ عن خالص اعتزازه وتقديره للحضور، مؤكداً أنهم شركاء داعمين لما يتحقق على أرض المحافظة من مشروعات تنموية وقومية عملاقة، مشيراً إلى سعيه الدائم لتعزيز التواصل مع كل فئات وأطياف المجتمع للنهوض بمصرنا الغالية لتحقيق التنمية والنهضة في كافة المجالات والتي تتحقق دائما ًبمبدأ المشاركة المجتمعية والتعاون المشترك.