قوافل تعليمية مجانية للمراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة في المنيا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز المنيا، عن تنفيذ قوافل تعليمية مجانية للمراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة بقسميها الأدبي والعلمي بإدارة ملوي التعليمية، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة ووزارة التربية والتعليم في إطار دعم أبناء المحافظة وتخفيفاً للأعباء عن أولياء الأمور والطلبة بتقديم خدمة تعليمية مجانية.

الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة

وكلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، بتقديم كافة أوجه الدعم لمديرية التربية والتعليم في الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023 والتي ستنطلق الاثنين القادم 12 يونيو الجاري، موجهاً برفع الإشغالات والاهتمام بأعمال النظافة بمحيط المدارس بصفة دورية ومستمرة، بالإضافة للتنسيق مع إدارة المرور لمنع التزاحم بمحيط لجان امتحانات الثانوية العامة.

تجهيز لجان الثانوية العامة

من جانبه، أوضح اللواء أحمد السايس رئيس مركز ملوي، أنه تم رفع درجة الاستعدادات القصوى لاستقبال امتحانات شهادة الثانوية العامة، مشيراً إلى أنه تم تخصيص 13 لجنة على مستوى المدينة والمركز يؤدي من خلالها الطلاب امتحانات الثانوية العامة، ومؤكداً على تضافر كافة الجهود من أجل خروج الامتحانات بالصورة اللائقة بما يضمن أمن وسلامة سير الامتحانات.

جاهزية المدارس المقرر انعقاد لجان امتحانات الثانوية العامة بها

وأضاف رئيس المركز، أن الوحدة المحلية لا تألوا جهداً في متابعة جاهزية المدارس المقرر انعقاد لجان امتحانات الثانوية العامة بها من حيث الأثاث والكهرباء والإنترنت والتليفون الأرضي ومراجعة أعمال الصيانة والمرافق بجميع اللجان وذلك بالتنسيق مع الإدارة التعليمية، مع تسخير كافة الإمكانيات الخاصة بالمدارس، ورفع كافة الإشغالات من محيط المدارس لتوفير بيئة مناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر.