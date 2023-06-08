ضبط 178 طن قمح و570 بطاقة تموينية في حملات تموينية بأسيوط

تمكنت مديرية تموين أسيوط، برئاسة المحاسب ممدوح حماد، وكيل وزارة التموين، وبالاشتراك مع العقيد وائل نجاتي وكيل إدارة مباحث التموين بالمحافظة، من ضبط 178 طن قمح داخل مخازن بقصد بيعها في السوق السوداء بدائرة مركز ديروط ومركز القوصية.

ضبط بطاقات تموينية ذكية داخل مخزن

كما تمكنت مديرية التموين خلال الحملات التي تشنها بشكل مستمر من ضبط 570 بطاقة تموين ذكيه داخل أحد المخابز تم تجميعها بقصد الاستيلاء علي الدعم وضبط عدد من محاضر بيع سجائر أزيد من السعر وذلك بدائرة مركز القوصية.

حملات تموينية بمركزي ديروط والقوصية

وقال المحاسب ممدوح حماد، وكيل وزارة التموين بمحافظة أسيوط، إنه بناءا علي توجيهات الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء عصام سعد محافظ أسيوط، تم تنفيذ عددت حملات تموينية مكبرة بالاشتراك مع إدارة مباحث التموين بمحافظة أسيوط، واستهدفت تلك الحملات مركزي ديروط والقوصية وأسفرت عن ضبط 178 طن قمح داخل مخازن بقصد بيعها في السوق السوداء وكذلك ضبط 570 بطاقة تموينية ذكية داخل احد المخابز وتحرير محاضر لبيع السجائر بأزيد من التسعيرة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.