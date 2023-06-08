وليد فواز يستكمل تصوير مشاهده في فيلم «شقو»: مختلف عن كل أدواري

كشف الفنان وليد فواز، عن استكماله تصوير مشاهده في فيلمه الجديد «شقو»، المقرر عرضه بنهاية العام الجاري.

فيلم «شقو» بطولة عمرو يوسف

أوضح فواز لـ«الوطن»، أنه عاد لاستكمال التصوير، بعدما توقف بسبب شهر رمضان الكريم، لافتا أن الدور سيكون مختلفا تماما عن كل الأدوار التي قدمها من قبل.

فيلم «شقو» بطولة عمرو يوسف، محمد ممدوح، يسرا، دينا الشربيني، أمينة خليل وعباس أبوالحسن، إضافة إلى بعض الفنانين الذين سيظهرون كضيوف شرف، والعمل من إخراج كريم السبكي، وتأليف وسام صبري، ومستوحى من رواية أمير اللصوص لـ تشاك هوجان، وتدور أحداثه في إطار أكشن تشويقي عن مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون يمارسون أعمالا إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى داخل الفيلم.

وليد فواز شارك في رمضان بمسلسل رسالة الإمام

يذكر أن الفنان وليد فواز كان قد شارك في موسم دراما رمضان الماضي، بمسلسل رسالة الإمام، مع الفنان خالد النبوي، كما أنه ينتظر عرض فيلم «عودة طاقية الإخفاء».