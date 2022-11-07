مواقع تخزين الأرز بالغربية تستقبل 26 ألف طن بنسبة 30%

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، آلية عمل منظومة توريد الأرز بالمحافظة، وذلك من خلال مواقع التجميع المجهزة لاستقبال محصول الأرز الشعير سواء من شركة مضارب الغربية، التي استقبلت حتى اليوم 8798,136 طن، بالإضافة إلى 10697,342 طن من البنك الزراعي المصري، كما استقبلت مواقع التخزين عدد 5561,486 طن من مضارب الأرز الخاصة ،إلى جانب 25,442 طن من الشركة المصرية القابضة.

تطبيق العقوبات

وأوضح محافظ الغربية، أنه تم توريد حتى اليوم 26207 أطنان و931 كيلوجراما من محصول الأرز بنسبة إجمالية 30% من إنتاج المحافظة، مضيفا أن الأرز يعد واحدًا من أهم المحاصيل الغذائية والاستراتيجية الهامة وعنصرًا غذائيًا مهمًا للأسرة المصرية؛ ما يستدعي بدوره عدم التهاون في إدارة منظومة تداول الأرز والتعامل معه خلال هذا الموسم مع تطبيق العقوبات بكل حزم طبقا للقرار الوزاري رقم 109 لسنة 2022.

وأكد «رحمي»، حرص المحافظة على فتح كافة المواقع التخزينية المعدة لاستقبال الأرز الشعير أمام جميع الموردين والمزارعين، وعدم التوقف عن الاستلام خلال موسم التوريد، إلى جانب عدم تحميل أو تحصيل أي مبالغ منهم نظير التوريد.

مواصفات حبة الأرز

من جانبه، أوضح محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين، أنه يتم التأكد من مطابقة حبة الأرز لكافة المواصفات مع خلوها من الشوائب مع التأكيد على نظافة مواقع التخزين وخلوها من أي محاصيل أخرى.