ارتفاع معدل توريد القمح لصوامع الدقهلية لـ326 ألف طن

أكد السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، ارتفاع معدلات توريد القمح لموسم حصاد 2023 إلى 326 ألف طن، وجرى نقلها إلى مواقع التخزين والصوامع الخاصه بحفظ القمح بها من قبل مديرية التموين بالدقهلية.

وأشار «دايرة» في بيان صحفي، أن توريد القمح في الدقهلية جاء بناءً على توجيهات علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحافظة الدقهلية الخاصة بموسم القمح 2023.

إرتفاع معدل توريد القمح بالدقهلية

وأضاف، أنه جر توريد 326089 ألفا و192 كيلو من الأقماح لموسم حصاد 2023، موضحا انتظام عملية التوريد في المواقع التخزينية بالمحافظة، مع استمرار عمل اللجان المتخصصة بالإشراف على توريده في مواقع التخزين.

وأكد شريف صليب، مسؤول توريد القمح بمديرية التموين بالدقهلية، أن التوريد اليومي داخليا وخارجيا وصل إلى 982 طنا و457 كيلوجراما بنهاية عمل اليوم الثلاثاء.

تعليمات توريد القمح بالدقهلية

وشدد «دايرة» على المزارعين والتجار بالمساهمة في توريد القمح إلى أقرب صومعة أو شونة، للمشاركة في الحفاظ على الأمن الغذائي المصري، موكدا قيام مديرية التموين بالدقهلية بعمل وتنظيم حملات رقابية مفاجئة بشكل مستمر على المصانع والمزارعين لمنع عدم توريد القمح، واستخدامه دون الحصول على ترخيص من المديرية.