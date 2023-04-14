«القابضة للمياه»: آليات لضبط القراءات لتُعبر عن الاستهلاك الفعلي للمواطن

طالب المهندس محمد سعيد نشأت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، المواطنين باستخدام تطبيق قراءتي الذي أطلقته الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، لافتا إلى أن التطبيق يساهم في القضاء على مشكلة تراكم القراءات بالعداد حيث يُمكن العميل من متابعة استهلاكه بنفسه وبالتالي الحصول على فاتورة مياه تُعبر عن استهلاكه الفعلي بالإضافة إلى اعتباره وسيلة لترشيد استهلاك المياه.

تنشيط نسب التحصيل بجميع فروع الشركة

وشدد نشأت خلال اجتماعه بمديري الأفرع ومديري الشئون المالية، لمتابعة أعمال الفروع وبحث المستجدات وما يقابلهم من مشاكل في العمل ومتابعة ما تم إنجازه في أعمال التحصيل وحثهم على بذل مزيد من الجهد في العمل وأهمية تنشيط نسب التحصيل بجميع فروع الشركة ومراجعة القراءات، ووضع آليات لضبط القراءات، لتُعبر عن الاستهلاك الفعلي للمواطن.

تحسين كفاءة الخدمات المقدمة

وأصدر نشأت تعليماته بعدم التهاون مع اي مقصر يتسبب في إهدار مستحقات الشركة لافتا إلى أن الشركة مرفق حيوي هام والمياه هي حياة المواطنين، لافتا الي أن الشركة تولى أهمية كبيرة لميكنة الخدمات التجارية للتسهيل على المواطنين وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للوصول إلى رضاء العملاء باعتباره أحد الأهداف الاستراتيجية للشركة.

القضاء على أي أخطاء تنتج عن العنصر البشرى

وأشار الى أن الشركة تتوسع في تركيب العدادات مسبقة الدفع، ضمن خطة الشركة في التحول الرقمي للخدمات المقدمة للمواطنين، في إطار خطة الشركة القابضة وتوجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين لافتا إلى انه من مزايا تلك العدادات القضاء على أي أخطاء تنتج عن العنصر البشرى، وتتيح للمواطن التحكم ومتابعة استهلاكه، بالإضافة إلى وجود نظام أمان يضمن عدم قطع المياه خلال فترات الإجازات، ولا يتم قطع الخدمة بعد ساعات العمل الرسمية، لإعطاء فرصة للمواطنين لشحن الكارت في ثاني يوم عمل مباشر.