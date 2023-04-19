«القابضة للمياه»: استمرار العمل بمراكز شحن العدادات مسبقة الدفع خلال العيد

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عن استمرار العمل بمراكز شحن عدادات المياه مسبقة الدفع بالشركات التابعة، طوال أيام أجازه عيد الفطر المبارك، وذلك لتقديم خدمات شحن العداد مسبق الدفع.

شحن كارت العداد مسبق الدفع من خلال فروع الشركات التابعة للقابضة

وقالت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في بيان، إنه يمكن للمشتركين شحن كارت العداد مسبق الدفع خلال تلك الفترة من خلال فروع الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أو نقاط الشحن الخارجية المنتشرة من خلال شركة فورى أو خالص.

إمكانية شحن العدادات مسبوقة الدفع من خلال خدمات فوري

وأشارت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي إلى إمكانية شحن العدادات مسبوقة الدفع من خلال خدمات فوري طوال إجازة عيد الفطر المبارك باستخدام كود 575 وذلك تسهيلا على المواطنين وحفاظا على استمرار الخدمة المقدمة لهم، لافتا إلى أن شحن العدادات تأتي في إطار خطة الشركة للتحول الرقمي وتسهيل شحن كروت العدادات مسبقة الدفع من أي مكان.

العداد مسبق الدفع قضي على أي أخطاء

وكشفت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أن العداد مسبق الدفع يتيح عدة مزايا، أهمها: «القضاء على أي أخطاء ناتجة عن العنصر البشرى ومشكلات تأخر أو عدم دقة تسجيل القراءات - التحكم ومتابعة الاستهلاك - يسمح بمعرفة عدد أمتار المياه المكعبة التي جرى استهلاكها، وقيمة المبلغ المتبقي من الشحن».