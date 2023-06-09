أغنيتان جديدتان لـ ماريتا عاصي الحلاني في حفل زفافها

قررت الفنانة ماريتا عاصي الحلاني أن تقدم عدد من المفاجآت لجمهورها خلال حفل زفافها على كميل أبي خليل، وسط حضور الأهل والأصدقاء، حيث ظهرت في إطلالة بسيطة ورقيقة وحرص على الحضور عدد كبير من الفنانين .

ماريتا تقدم أغنيات بحفل زفافها

وقدمت الفنانة ماريتا عددا من الأغنيات خلال حفل زفافها منها أغنية «حبيبي الحلو»، ونشرت جزءا من الأغنية عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، وعلقت عليها قائلة، «وهيدي أغنية جديدة كمان راح تنزل قريبا».

أغنية ماريتا عاصي الحلاني الجديدة

وقدمت ماريتا أيضاً أغنية جديدة خلال حفل زفافها تحمل اسم «تسلينا»، وقدمتها في الفرح وسط الأهل والأصدقاء، وأعلنت عن طرحها كاملة غداً على قناتها الرسمية يوتيوب .

زواج ماريتا الحلاني

أعلنت ماريتا الحلاني عن زواجها أمس من الشاب كميل أبي خليل، من خلال نشر عدد من الصور من حفل زفافها، وذلك بعد 4 شهور من إعلان الخطوبة من الشاب كميل أبي خليل، الذي فاجأها بطلب الزواج منها وقدم لها خاتم الخطوبة، قائلة: «قلت نعم لحب حياتي»، وتبين أن أجواء المرح والسعادة كانت تملأ الاحتفال، إذ قدمت العديد من الرقصات رفقة زوجها وأصدقائها.