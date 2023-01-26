معجبة تفاجئ أحمد حاتم بصورة أثناء الاحتفال بفيلم «المطاريد»

احتفل الفنان أحمد حاتم، وصناع فيلم «المطاريد»، بطرحه للجمهور في جميع دور العرض بمصر، في سينما أركان بمنطقة الشيخ زايد.

معجبة تفاجئ أحمد حاتم

وفوجئ الفنان أحمد حاتم، بهدية غير متوقعة من إحدى المعجبات، بإحضار بورتريه به صورته من فيلم «المطاريد»، وحرص بالتقاط الصور التذكارية معاها.

وحضر الاحتفالية عددا من أبطال فيلم المطاريد، منهم أحمد حاتم، طه دسوقي، مصطفى غريب، دنيا سامي، ومؤلف الفيلم صلاح الجهيني.

أبطال فيلم المطاريد

يشارك في بطولة فيلم «المطاريد»، عددا كبيرا من نجوم الفيلم، أبرزهم إياد نصار، تارا عماد، محمد محمود، محمود حافظ، محمود البزاوي، طه دسوقي وحسن مالك، وهو من تأليف صلاح الجهيني وإخراج ياسر سامي.

مشاركة أحمد حاتم في فيلم «انا لحبيبي»

بينما ينتظر الفنان أحمد حاتم، طرح فيلم «أنا لحبيبي»، خلال الأيام القليلة المقبلة، إذ أنه يشارك كضيف شرف به، بينما تدور أحداثه في إطار رومانسي، يتناول الفيلم حياة ليلى، التي تعيش قصة حب يقابلها رفض والدتها، فتمر قصتها بمراحل الفرحة والكسرة، ولكن تواجه ليلى الصعوبات من أجل استمرار هذه العلاقة.