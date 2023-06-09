بدائل الثانوية العامة.. مدارس التمريض وظيفة مضمونة في مطروح

تتنوع بدائل الثانوية العامة في محافظة مطروح من المدارس النوعية للطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/2023، ومنها مدارس التمريض، التي يحرص أعداد كبيرة على التقدم إليها، خاصة أنها توفر وظيفة دائمة في المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة المصرية.

مدارس التمريض في محافظة مطروح

من أبرز بدائل الثانوية العامة في مطروح مدارس التمريض حسب الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح ومنها مدرسة التمريض في مدينة مرسى مطروح، ومدرسة التمريض في مدينه الحمام ومدرسة التمريض في مدينة سيوة، ونظام الدراسة في التمريض يستمر على مدار ثلاثة سنوات بين النظري والعملي لتدريب جميع الطلبة في المستشفيات.

التمريض للفتيات والشباب

مدارس التمريض في مدينتي مرسى مطروح والحمام تفتح أبوابها أمام الإناث فقط، طبقاً لوكيل وزارة الصحة، بينما مدرسة التمريض في سيوة للبنين فقط، وذلك لسد العجز في المستشفيات وتتعليم وتدريب دفعات قادرة علي خدمة المرضى في المنشآت الطبية المتنوعة.

مواعيد التقديم في مدارس التمريض محافظة مطروح

وأوضح وكيل صحة مطروح أن مديرية الصحة تحدد من خلال تنسيق إدارة مدارس التمريض مواعيد التقدم إلى مدارس التمريض في جميع المدارس بنطاق مدن المحافظة عقب إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية من السلطة المختصة محافظ مطروح اللواء خالد شعيب، كما يتاح للطلبة الخريجين من التمريض التقدم لتنسيق الجامعات واستكمال الدراسة في كليات التمريض بجانب العمل بدبلوم الثانوي الفني للتمريض في المستشفيات الحكومية والمستشفيات الخاصة والمراكز الطبية المختلفة.