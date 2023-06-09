أحداث تنتظر المصريين خلال أسبوع.. منها وحدات سكنية وتعيينات

أسبوع جديد مليء بالأحداث التي تهم المصريين يهل علينا بداية من غد السبت، لعل أبرز تلك الأحداث بدء سفر الحجاج المصريين إلى الأراضي السعودية، وطرح كراسة الشروط لـ361 وحدة سكنية استثمارية في مواقع متميزة بأراضي الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بمدن لؤلؤة القاهرة الجديدة – لؤلؤة بدر – لؤلؤة أكتوبر – لؤلؤة العاشر من رمضان).

مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا

ولعشاق الساحرة المستديرة من المصريين فسيشهد يوم الأحد المقبل الموافق 11 يونيو مباراة الإياب لنهائي دوري أبطال أفريقيا بين فريق الأهلي المصري، وبين فريق الوداد المغربي حيث ستقام المباراة على مركب محمد الخامس بالعاصمة المغربية الدار البيضاء.

امتحانات الثانوية العامة والحج

كما تنطلق يوم الإثنين المقبل امتحانات الثانوية العامة التي تهم مئات الآلاف من الأسر المصرية، ويشهد أيضا الأسبوع المقبل سفر أولى رحلات الحج السياحي المستوي البري والتي ستنطلق يوم الإثنين المقبل .

«الوطن» توضح في السطور التالية وبالتواريخ أبرز الأحداث التي يشهدها الأسبوع المقبل :

السبت 10 يونيو

- بدء سفر الحجاج المصريين إلى الأراضي المقدسة وحفلة وداعية بمطار القاهرة لتوديعهم يحضرها الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

- بدء تسليم قطع أراضي الإسكان الأكثر تميزًا والمتميز والمتوسط في مدينة أسيوط الجديدة.

- النيابة الإدارية تبدأ في تسلم مسوغات تعيين المعاونين الجدد من دفعتي 2017 و2018.

الأحد 11 يونيو

- مباراة الإياب لنهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والوداد المغربي على مركب محمد الخامس بالدار البيضاء

الإثنين 12 يونيو

- بدء امتحانات شهادة الثانوية العامة

- بدء سحب كراسة شروط لـ 362 وحدة سكنية تابعة لهيئة تعاونيات الإسكان والبناء،بمدن لؤلؤة القاهرة الجديدة – لؤلؤة بدر – لؤلؤة أكتوبر – لؤلؤة العاشر من رمضان)

الثلاثاء 13 يونيو

- سفر حجاج السياحة المستوي البري

الأربعاء 14 يونيو

- اجتماع الحكومة الأسبوعي