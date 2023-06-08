وزير الإسكان يعرض التجربة العمرانية المصرية في فعالية أممية بنيروبي

التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مارينيلا سيزر، نائبة وزير الأراضي والتنمية بدولة الأرجنتين، والسفيرة جابريلا مارتنيك، سفيرة الأرجنتين بكينيا، على هامش مشاركته في الجمعية العامة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بنيروبى.

وخلال اللقاء، استعرض الدكتور عاصم الجزار، التجربة العمرانية المصرية، والهدف القومي من إنشاء المدن الجديدة، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، وتجربة إحياء القاهرة التاريخية، وبرنامج الإسكان الاجتماعي، والذي شمل إنهاء وتنفيذ مئات الآلاف من الوحدات السكنية لشريحة الشباب ومحدودي الدخل.

وزير الإسكان يعرض التجربة العمرانية المصرية على مسؤول بالأرجنتين

كما تناول وزير الإسكان، التجربة المصرية في تنفيذ مشروعات تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، والقضاء على تلك المناطق، حيث تم تنفيذ ربع مليون وحدة سكنية لإعادة تسكين قاطني تلك المناطق، مؤكداً أن هذه التجربة خلقت حالة كبيرة من الثقة بين الدولة والمواطنين.

تنفيذ مشروعات تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة

من جانبها، عرضت مارينيلا سيزر، نائبة وزير الأراضي والتنمية بدولة الأرجنتين، مشاكل التنمية العمرانية والإسكان في دولة الأرجنتين، وخاصة مشكلة ملكية الأراضي المتاحة للتنمية، معربة عن رغبتها في الاستفادة من التجربة العمرانية المصرية، فهي تجربة ناجحة، وغنية بالتفاصيل، والتعامل مع عدد كبير من التحديات المختلفة.