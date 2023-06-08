توقيع الكشف الطبي على أكثر من 7 آلاف مواطن بقرى حياة كريمة بسوهاج

أعلن الدكتور سامى النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج عن تقديم الخدمات الطبية العلاجية المجانية و الكشف على أكثر من 7 آلاف بـ5 مراكز وهى «ساقلتة - طهطا - جهينة - البلينا - طما»، بقرى «الخزاندارية شرق - الجريدات - مشروع غرب طهطا - الريانية - الطوالب - الكوم الأصفر - الحرجة بالقرعان - يعقوب - أم دومة»، من خلال 8 قوافل طبية مجانية استهدفت القرى الأكثر احتياجاً لتلك الخدمات خلال هذا الشهر.

خدمات الأشعة والتحاليل الطبية

كما أضاف الدكتور سامي النجار أن القوافل الطبية تضم كل التخصصات الطبية من «الباطنة - الأطفال - عظام - جراحة - الرمد- الأسنان- الجلدية - نساء و ولادة»، بجانب خدمات الأشعة و التحاليل الطبية وبالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية.

تحويل الحالات التي تحتاج إلى عمليات جراحية

وأضافت الدكتورة سحر عواجة مدير إدارة القوافل الطبية، أنه يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات الحكومية وأن جميع الخدمات المقدمة بتلك القوافل مجاناً، لافتة إلى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية وقواعد مكافحة العدوى أثناء تنفيذ تلك القوافل.

وتأتى هذه القوافل الطبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة» التي من أهدافها التخفيف عن كاهل المواطن الأكثر احتياجاً بالريف والمناطق العشوائية في الحضر لمثل تلك الخدمات.