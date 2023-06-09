عم الرائد مصطفى عبد الرازق: كان صواما قواما ونحتسبه شهيدا في الجنة

«راضي عنه فارضى عنه يارب، فقد كان صواما قواما»، بهذه العبارة نعى اللواء نور عبد الرازق، عضو مجلس النواب السابق، وعم الرائد مصطفى عبد الرازق، معاون مباحث أول مركز الفتح بأسيوط، ابن شقيقه الذي استشهد أثناء تأدية عمله ومطاردة عناصر إجرامية بمركز الفتح.

عم الشهيد: كان محبوبا من الجميع

وقال عضو مجلس النواب السابق، خلال حديثه لـ«الوطن»، إن ابن شقيقه عُرف بأخلاقه الراقية، وأحبه الجميع، وكان دائما ما يصوم يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع، ولا يترك فرضا، مضيفا أنه يثق أن حقه لن يضيع وأنه يحستبه شهيدا بالجنة، موضحا أنه رآه آخر مرة منذ 3 أيام، وكانت آخر كلماته له «أشوفك على خير».

بينما قال محمد عاطف، أحد جيران الشهيد بمركز طما، إن الراحل كان محبوبا من الجميع، ولم يتردد في مساعدة كل من يحتاجه، داعيا الله أن يلهم والدته وزوجته وطفله الصبر، مضيفا «خسارتنا كبيرة وعزائنا أنه شهيد حي في جنة الخلد».

تفاصيل استشهاد الرائد مصطفى

وخيم الحزن على محافظتي أسيوط وسوهاج عقب استشهاد الرائد مصطفى عبدالرازق، معاون مباحث أول مركز الفتح بأسيوط، 31 عاما، والذي استشهد أثناء مطاردة أحد الخارجين عن القانون، ضمن مأمورية شرطية بقرية عرب الكلابات بمركز الفتح، حيث أصيب في تبادل إطلاق النيران، وتم نقله إلى مستشفى الشرطة لإسعافة ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

سوهاج وأسيوط تنعيا الشهيد

ونعى اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، واللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، الشهيد، وقدما التعازي لأسرته.

جنازة عسكرية للشهيد

وشُيّع جثمان الرائد مصطفى عبدالرازق في جنازة عسكرية، تقدمها اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، واللواء أسعد الزكير مساعد وزير الداخلية لقطاع وسط الصعيد، واللواء محمد عبد المنعم شرباش مدير أمن محافظة سوهاج، واللواء أحمد جمال مدير أمن محافظة أسيوط، وأحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، وعدد من الأهالي، ودفن في مسقط رأسه بمركز طما بسوهاج.