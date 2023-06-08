سعد لمجرد يشوق جمهوره لأغنية جديدة بعد نجاح «إيش أخبارك»

شارك الفنان سعد لمجرد جمهوره، صورًا من تسجيل أغنيته الجديدة، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه من خلال أغنية «إيش اخبارك» .

ونشر سعد لمجرد، عددًا من الصور الخاصة بالكواليس من خلال حسابه الرسمي على تطبيق «إنستجرام»، وعلق قائلاً: «انتبهوا أنا على وشك طرح تراك جديد لكم».

سعد لمجرد يحتفل بنجاح أغنيته الأخيرة «ايش أخبارك»

وقد حقق الفنان سعد لمجرد بأغنيته الأخيرة «إيش أخبارك» نجاحاً كبيراً بتحقق أغنية «إيش أخبارك» 25 مليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب، نجاحا كبيرا في عدد من الدول العربية والأجنبية.

أغنية «إيش أخبارك» من كلمات وألحان جلال الحمداوي، والفيديو كليب من إخراج علي العويني، كما شارك في كليب الأغنية نجوم الفن، أبرزهم صفاء حبيركو ورشيد رفيق وحسان الكنوني ووصال بيريز.