إنجازات 30 يونيو.. طريق الجلالة إعجاز هندسي يختصر المسافة بين القاهرة والغردقة

يدخل طريق الغردقة الجديد «طريق الجلالة»، ضمن أهم إنجازات الدولة بعد ثورة 30 يونيو لأنه يوفر كثيرًا من الوقت باعتباره الأقصر للقادم من القاهرة، لقضاء إجازة الصيف على الشواطئ بالفنادق والمنتجعات السياحية في المدينة التي تبعد 450 كيلومترا عن العاصمة.

تنفيذ طريق الجلالة في عامين

كشف أسامة منير رئيس لجنة للنقل بشركات السياحة والسفر بالبحر الأحمر، أن مدينة الغردقة تبعد عن القاهرة مسافة 450 كليومترا، وأن أقصر الطرق المؤدية من القاهرة إلى الغردقة هي طريق الجلالة أحد إنجازات ثورة 30 يونيو، ونفذته الإدارة الهندسية بالقوات المسلحة خلال عامين فقط.

طريق الجلالة بطول 82 كيلومترا

وأوضح منير، لـ«الوطن»، أن طريق الجلالة هو أقصر طريق إلى الغردقة، ويبدأ بعد نهاية طريق القطامية حتى الزعفرانة بطول 82 كيلومترا، مؤكداً أن أهميته ترجع إلى إنهاء عذاب ومخاطر السفر عبر الطريق الساحلي القديم «طريق السخنة القديم» الذي كان يشهد حوادث معدلات يومية بسبب طبيعة المكان الجبلية القاسية وحارة الطريق الضيقة إلى أن جاء طريق الجلالة ليبعث الأمن والراحة لدى المسافرين ويختصر زمن الرحلة لنصف الوقت.

طريق الجلالة أحد إنجازات ثورة 30 يونيو

يقول بشار أبو طالب نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر إن طريق الجلالة هو أفضل الطرق المؤدية إلى محافظة البحر الأحمر وافتتح في عام 2018 وهو شريان جديد للقادمين إلي الغردقة من محافظات القاهرة الكبرى ومحافظات بحري، وهو أحد إنجازات الدولة بعد ثورة 30 يونيو.

وأوضح أبو طالب لـ«الوطن» أن طريق الغردقة الجديد يبلغ طوله 82 كيلو مترا، َوهو مواز لطريق العين السخنة القديم وتبلغ سعة الطريق في الاتجاه الواحد 3 حارات مرورية، وهو يمر من أعلى هضبة الجلالة.