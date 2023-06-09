«بين جيلين» فقرة جديدة للإعلامية القديرة سناء منصور في «السفيرة عزيزة»

تقدم الإعلامية القديرة سناء منصور، فقرة أسبوعية جديدة بعنوان «بين جيلين» في برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع يوميا في الثالثة عصرا، على قناة DMC، وذلك لمناقشة أهم مشكلات فترة المراهقة، والصراع بين الأجيال المختلفة، من خلال التجارب الحية للمراهقين ومقارنتها بالأجيال القديمة، بهدف الوصول لحلول لكل المشكلات المترتبة على اختلاف الآراء ووجهات النظر بين الأجيال المختلفة.

التعرف على نقاط الاختلاف والاتفاق بين الأجيال المختلفة

وتستهدف فقرة «بين جيلين» أيضا، التعرف على نقاط الاختلاف والاتفاق بين الأجيال المختلفة، والاستماع لآراء أبناء «جيل زمان» و«جيل دلوقتي»، وطرح وجهات النظر المغايرة في بعض الأمور الحياتية، مثل حرية السفر، واختيار نوع الدراسة، وإنفاق المصروف، والتعبير عن الرأي، وغيرها من قضايا يختلف حولها الآباء والأبناء، وتتسبب في صراعات واختلافات في وجهات النظر، كما تستهدف الوصول لحلول ومعالجات ناجحة لتلك الاختلافات في الآراء والمشكلات الناتجة عنها، ومحاولة التقريب بين وجهات النظر بين الأجيال المختلفة، وعدم تفاقم المشكلات الناتجة عن الاختلاف في وجهات النظر.

السفيرة عزيزة أطلق عدة مبادرات وفقرات جديدة

يذكر أن برنامج «السفيرة عزيزة» أطلق مؤخرا عدة مبادرات وفقرات جديدة، تستهدف توعية الأسرة المصرية، منها مبادرة «متغلطيش غلطتي» لتوعية السيدات بأخطاء الآخرين، ومختلف الأمور والتجارب الحياتية، وتجنب الأخطاء التي وقع فيها الآخرين، في حياتهم اليومية، وتجاربهم الشخصية في مختلف مجالات الحياة، سواء كانت في العمل، أو العلاقات الإنسانية أو الزوجية، أو غيرهم.

يأتي ذلك، في إطار التطوير المستمر لبرنامج السفيرة عزيزة، الذي بدأ مع موسمه الجديد الذي انطلق قبل شهر بمجموعة من المفاجآت والفقرات الجديدة التي نالت استحسان المشاهدين، والتي تستهدف كل فئات المشاهدين وأعمارهم واهتماماتهم المختلفة.