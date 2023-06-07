مبادرات أطلقها برنامج السفيرة عزيزة.. بينها «بين جيلين» و«من دولابي»

قالت الإعلامية شيرين عفت إن برنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على قناة «DMC»، حرص على تقديم عدد من الفقرات الجديدة خلال الفترة الماضية، بهدف القرب من الناس والتواصل معهم، وعلى رأسهم ربة المنزل مرورًا بكل أفراد الأسرة.

فقرة بين جيلين مع الإعلامية سناء منصور

وأضافت «عفت»، خلال تقديمها برنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على قناة «DMC»، أن فكرة «بين جيلين» ستناقش يوم السبت مع الإعلامية الكبيرة سناء منصور فكرة الفجوة بين الجيلين في فهم أو التعامل مع أمور حياتية بشكل أفضل.

وأوضحت أن فقرة «من دولابي» أحدثت صدى واسعاً، وتتضمن فوز فتيات بفستان خطوبة أو زفاف من مصممين أزياء مصريين تحمسوا للفكرة، وهي إهداء عروسة لفستان.

ولفت الإعلامية سالي شاهين، أنه من بين الفقرات الجديدة فقرة «حقها ولا مش من حقها»، وتهدف الفقرة بفك الطلاسم والمشكلات التي تحدث ما بين الأزواج، للتعامل مع الطرف الآخر، موضحة أن فقرة «متغلطيش غلطتي» عرضت فيها مشكلات من المشاهدين، وتعرض المشكلة ثم يتم عرض الحل بهدف عدم التعرض للغلطة نفسها من أخرى.

برنامج السفيرة عزيزة

يُذّكر أن برنامج السفيرة عزيزة، يُذاع يوميًا من السبت إلى الأربعاء في الثالثة عصرًا، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات؛ وهن: الأستاذة القديرة سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، ورضوى حسن.

ويتناول البرنامج جميع القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.