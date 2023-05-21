«السفيرة عزيزة» يسلط الضوء على اليوم العالمي للشاي: ثروة قومية لبلدان كثيرة

سلط برنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على قناة «dmc» وتقدمه الإعلاميتان سناء منصور وشيرين عفت، الضوءَ على اليوم العالمي للشاي.

وقالت «منصور»: «في الحادي والعشرين من مايو كل عام يحتفل العالم باليوم العالمي للشاي، وهو مناسبة دولية نحتفي فيها بالمشروب الأشهر عالميا، البيوت المصرية كلها تحب الشاي، هناك أشخاص يمكنهم تناول الشاي 10 مرات في اليوم».

الشاي ثروة قومية في بعض الدول

وأضافت الإعلامية الكبيرة: «في بنجلاديش وسيريلانكا ونيبال وفيتنام وإندونيسيا وكينيا ومالاوي وأوغندا والهند وتنزانيا يعتبرون الشاي ثروة قومية، يمكنهم بيع الشاي لكل أنحاء العالم».

وتابعت أن تلك البلدان تحتفل باليوم العالمي للشاي بشكل خاص لأنه مصدر ثروة بالنسبة لهم، ويحدث توازنا كبيرا في الاقتصاد لديهم.

الشاي ارتبط بموروثات وعادات ثابتة

وأشارت الإعلامية شيرين عفت إلى أن الشاي ارتبط بموروثات وعادات ثابتة مثل شاي الاصطباحة وشاي العصاري وشاي التعارف وشاي العمل الذي تتم من خلاله الصفقات وترتيبات الأعمال وهناك الشاي الذي نتناوله بعد الأكل مباشرة.