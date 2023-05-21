«السفيرة عزيزة» يعرض تقريرا عن آراء المواطنين في العمل بعد سن الستين

عرض برنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على قناة «dmc» وتقدمه الإعلاميتان سناء منصور وشيرين عفت، تقريرا تليفزيونيا أبرز رأي بعض المسنين في العمل بعد بلوغ الستين من العمر.

وقالت سيدة: «في الماضي كنا نهتم بأبنائنا وتعليمهم وظروفهم، عندما كانوا صغارا، لكن مع تقدم العمر نكون قد انتهينا من رسالتنا في الحياة، حيث نركز على أنفسنا وأنشطتنا، لا أحب البقاء في المنزل حتى لا أصاب بالشيخوخة، وأحاول الحصول على أنشطة مختلفة».

وقال مواطن آخر في التقرير الذي عرضه برنامج السفيرة عزيزة: «في سن الستين يكون لدى الشخص فراغ يجب أن يملأه، وإذا بقى في المنزل فإنه يكون عرضة للإصابة بالأمراض، اما إذا ذهب إلى العمل فإنه سيكون سعيدا وتتحسن حالته المزاجية».

إلى ذلك، قال أحد المواطنين: «لازم نشتغل بعد الستين، في ناس بتحب تقعد في البيت، وده غلط صحيا، لازم يشتغلوا أو يشوفوا نشاط، يمكنه القيام بأي شيء في إطار قدراته لأن هذا سيكون مفيدا صحيا ونفسيا وعلى كل المستويات».