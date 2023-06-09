تحرير 1300 مخالفة في حملات تموينية مكثفة خلال أسبوع بالمنوفية

تكثف مديرية التموين بالمنوفية، جهودها لضبط الأسواق من خلال الحملات المكثفة على المدن والقري للتفتيش على المحال التجارية والأسواق والمخابز، لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والتلاعب في السلع الغذائية، حيث تم ضبط مئات المخالفات وتحرير المحاضر القانونية بها والتحفظ على عدد من المضبوطات المخالفة.

تحرير مخالفات فورية خلال الحملات التموينية بالمنوفية

وأكد عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة المنوفية، أن الحملات التموينية نجحت خلال الأسبوع الماضي في ضبط أكثر من 1300 مخالفة تموينية متنوعة، حيث يتم تكثيف الحملات التموينية على جميع القري والمدن في المحافظة في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية لضبط الأسواق والتفتيش والرقابة المستمرة.

حملات على مصانع الأعلاف في المنوفية

وأضاف وكيل وزارة التموين بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الحملات التموينية نجحت في ضبط كميات من السلع والمنتجات المتنوعة خلال أسبوع، وتم التحفظ على بعض السلع والمنتجات الغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وكذلك الدقيق البلدي المدعم قبل بيعه في السوق السوداء، مشيرا إلى أنه يتم المرور اليومي على مصانع الأعلاف والتأكد من عدم استخدامهم القمح في صناعة العلف، مؤكدا أن المخالفات يتم التعامل الفوي معها.

وأوضح أن الحملات التموينية تتم صباحا ومساء على مستوي كل المراكز في محافظة المنوفية واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية اللازمة تجاه المخالفين والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التلاعب في المنتجات والسلع الغذائية.