مي فاروق تشكو من عدم غنائها في الأوبرا: سنة ونصف بدون طلب

اشتكت المطربة مي فاروق من عدم دعوتها للغناء في دار الأوبرا لافتة إلى أنها تغني في دار الأوبرا منذ عمر 8 سنوات ولكنها استقالت مؤخرًا لرفضها دور الموظفة الروتينية.

مخلصة لدار الأوبرا ومستعدة للمشاركة في أي حفلة

وأوضحت خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج «معكم» المذاع عبر فضائية «cbc» أنها لم تحب أن تكون موظفة ورفضت فكرة الوظيفة مشددة على إخلاصها لدار الأوبرا واستعدادها للمشاركة في أي حفلة بالدار.

مي فاروق: لا أقصر مع الأوبرا

واستنكرت مي فاروق سؤال البعض لها عن حفلاتها في دار الأبرا قائلة: «ناس كتير بتسألني فين حفلاتك في الأوبرا.. أنا مبتطلبش في حفلات في الأوبرا ولو اتطلبت في حفلة في الأوبرا هروح جري والناس فاكرة إني مقصرة أو اني مبعملش حفلات أو مش عايزة أعمل حفلات في مصر بالعكس أكتر بلد عايزة أعمل فيها حفلات هي مصر».

وأكدت مي فاروق أنها لم تتلق دعوة للمشاركة في حفلة بدار الأوبرا منذ عام ونصف مضيفة «إذا اتعرض عليا حفلة فورًا أنا موجودة مش أنا السبب أنا مبيتقالش لي تعالي اعملي حفلات في الأوبرا».