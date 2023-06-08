مي فاروق: استقلت من دار الأوبرا لأنني لست موظفة

كشفت الفنانة مي فاروق أنها تقدمت باستقالتها من دار الأوبرا المصرية، قائلة: «استقلت من دار الأوبرا، بعد أن تربيت فيها من عمر 8 سنوات، لأنني لست موظفة بحب المكان ده، بس محبتش فكرة أكون موظفة».

سبب غيابها عن حفلات الأوبرا

وعن سبب غيابها عن تقديم حفلات في دار الأوبرا، أوضحت المطربة مي فاروق خلال استضافتها ببرنامج «معكم منى الشاذلي» اليوم الخميس، على شاشة CBC: «الناس بتسألنى أنتِ فين من حفلات الأوبرا؟ أنا لا يتم دعوتي في حفلات الأوبرا من الأساس».

ذكرياتها مع والدها

كما تطرقت في حديثها إلى أبيها الراحل فقالت: «أبويا الله يرحمه كان يحب الأغاني القديمة، كان مطرباً قوياً جدا وورثت الموهبة منه، فكان خير داعماً لي وهو أول حد اكتشف أن صوتي حلو».