استقرار أسعار الدواجن.. والكيلو يبدأ من 71 جنيها

شهدت أسعار الدواجن اليوم الجمعة استقرارًا نسبيًا في الأسواق والمحلات وذلك بسبب وفرة المعروض، بعد توافر الأعلاف ومستلزمات الإنتاج للمربين والمزارع، بالإضافة إلى اقتراب عيد الأضحى ورغبة المواطنين في شراء اللحوم الحمراء.

بيان بأسعار الدواجن اليوم الجمعة

1- سعر الفراخ الساسو في أرض المزرعة يتراوح بين 80 و81 جنيهًا.

2- أسعار الدواجن البيضاء في أرض المزرعة 71 جنيهًا، وتصل إلى المستهلك تقريبًا بـ78 جنيهًا، حسب المنطقة.

3- سعر كيلو الفراخ البانيه يتراوح بين 160 جنيهًا و170 جنيهًا.

3- سعر كيلو الشيش طاووق من 150 جنيهًا إلى 160 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

4- سعر الكتكوت البلدي بين 5 و6 جنيهات.

5- سعر الكتكوت الأبيض بين 5 و5.25 جنيه.

6- سعر الكتكوت الساسو بين 9 و10 جنيهات.

7- سعر الكتكوت الساسة البيور يصل لـ11 جنيهًا.

8- سعر الكتكوت الهجين بين 6 و6.75 جنيه.

9- سعر الكتكوت الروزي بيور من 7.5 إلى 8.5 جنيه، وجيل ثاني من 7.5 أيضًا إلى 8.5 جنيه.