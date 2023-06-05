هل يتراجع إنتاج الدواجن في فصل الصيف؟.. «الشعبة» تجيب

قال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهرة، إنّ مربي الدواجن يواجهون العديد من الأزمات في فصل الصيف، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وهو ما حدث في الأيام الماضية، بعد نفوق العديد من الكتاكيت وعدم تحوّلها.

وأضاف السيد لـ«الوطن»، أنّه بصفة عامة هناك قلة في الإنتاج، ورغم ذلك هناك استقرار في الأسواق، بسبب ضعف الطلب على الدواجن.

رئيس الشعبة: إنتاج الدواجن لن يقل

وأكد رئيس شعبة الدواجن، أنّ إنتاج الدواجن لن يقل أكثر من ذلك، ولكن يجب تسليط الضوء على كيفية زيادته، فالمربي يجب أن يشعر أنّه سيحصل على السعر المناسب الذي لا يتسبب في خسارة له، ويكون مناسبا لتكلفة الإنتاج.

وشرح السيد: «المربي دائما لا يرغب أن يكسب كثيرًا، لكن يريد استمرارية العمل مع ثبات الربح، وهو ما يجب تحقيقه والتفكير في كيفية الوصول إليه، فذلك هو الطريق الوحيد للاستقرار».