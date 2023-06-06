أسعار الدواجن في الأسواق والمحلات اليوم الثلاثاء

تواصل أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء، في الأسواق والمحلات استقرارها الملحوظ منذ أمس، بعد أن شهدت الفترة الماضية تراجعات عديدة، بسبب اهتمام المواطنين الفترة الحالية بشراء اللحوم الحمراء أكثر من الدواجن، بمناسبة اقتراب عيد الأضحى المبارك، بحسب ما صرح به عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية لـ«الوطن».

أسعار الدواجن البيضاء اليوم الثلاثاء

أضاف «السيد»، أن سعر كيلو الدجاج الأبيض داخل المزرعة، يتراوح بين 62 و65 جنيهًا، التنفيذ الفعلي بين 70 و72 جنيها، ويبلغ كيلو الدجاج البلدي 100 جنيه أرض مزرعة، وتصل للمستهلك بـ110 جنيهات، فيما يسجل كيلو الدجاج الساسو 73 جنيهًا في المزرعة، وتباع للمستهلك بسعر 85 جنيهًا، ويبلغ كيلو الدواجن الأمهات 59 جنيهًا داخل المزرعة، وتباع في محال الطيور الحية بـ66 جنيها.

أسعار مشتقات الدواجن

وتابع أن سعر كيلو البانيه، يتراوح بين 160 و170 جنيها، والشيش طاووق داخل محال الطيور الحية بين 150 و160 جنيها، كما يسجل سعر كيلو الأوراك 75 جنيهًا، والدبابيس 80 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

بالنسبة لأسعار الكتاكيت اليوم في الأسواق المصرية، يتراوح الكتكوت الأبيض ما بين 6 إلى 6.25 جنيه، والبلدي بين 5 و6 جنيهات، فيما يتراوح سعر الساسو بين 9 و10 جنيهات، والهجين بين 5.75 و6.75 جنيه، والكتكوت جيل ثان بين 7.5 إلى 8.5 جنيهات.