أسعار الدواجن اليوم الخميس 8-6-2023 في الأسواق والمحلات.. اعرف بكام

شهدت أسعار الدواجن اليوم الخميس 8-6-2023 في الأسواق والمحلات استقرارًا، بسبب وفرة المعروض، بحسب ما ذكر سليمان عيسى عضو شعبة الدواجن في الغرفة التجارية، بالإضافة إلى اقتراب عيد الأضحى ورغبة المواطنين في شراء اللحوم الحمراء.

وبالنسبة لأسعار الدواجن اليوم الخميس 8-6-2023 في الأسواق والمحلات، فإن سعر الفراخ الساسو في أرض المزرعة يتراوح بين 80 و81 جنيهًا، بحسب بورصة الدواجن.

أسعار الدواجن البيضاء

وجاءت أسعار الدواجن البيضاء في أرض المزرعة 71 جنيهًا، وتصل إلى المستهلك تقريبًا بـ78 جنيهًا، حسب المنطقة.

أسعار مشتقات الدواجن

وبالنسبة لسعر كيلو الفراخ البانيه يتراوح بين 160 جنيهًا و170 جنيهًا، وكيلو الشيش طاووق من 150 جنيهًا إلى 160 جنيهًا، وفقا لعضو شعبة الدواجن.

أسعار الكتاكيت اليوم

وعن أسعار الكتاكيت، يتراوح سعر الكتكوت البلدي بين 5 و6 جنيهات، والأبيض بين 5 و5.25 جنيه، والساسو بين 9 و10 جنيهات، والساسة البيور بين جنيه و11 جنيهًا، والهجين بين 6 و6.75 جنيه، والروزي بيور من 7.5 إلى 8.5 جنيه، وجيل ثاني من 7.5 أيضًا إلى 8.5 جنيه.