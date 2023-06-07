أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق والمحلات.. اعرف بكام

افتتحت أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق والمحلات على هدوء ملحوظ، وذلك بعد أن تراجعت عدة مرات خلال الفترة الماضية بسبب انخفاض القوة الشرائية واتجاه المواطنين نحو شراء اللحوم الحمراء استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك وفقًا لما قاله سامح السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالجيزة في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء

وأضاف «السيد»، أنَّ أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق والمحلات تتراوح ما بين 62 و65 جنيهًا بالنسبة للدواجن البيضاء داخل المزرعة، ويتراوح سعرها للمستهلك ما بين 70 و72 جنيهًا، أما الدجاج البلدي يسجل اليوم في المزرعة 100 جنيه والتنفيذ الفعلي 115 جنيهًا.

وتابع أنَّ سعر الدجاج الساسو يسجل اليوم 81 جنيهًا أرض مزرعة وتصل للمستهلك بسعر 90 جنيهًا، ويبلغ سعر الدواجن الأمهات في المزرعة 63 جنيهًا وتباع في محال الطيور الحية بسعر 70 جنيهًا، كما يتراوح سعر الشيش طاووق في الأسواق ما بين 150 و160 جنيهًا والبانيه ما بين 160 و170 جنيهًا، ويبلغ سعر الأوراك 81 جنيهًا، فيما يتراوح سعر الكبد والقوانص ما بين 65 و70 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

وأوضح رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالجيزة، أنّ أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء تسجل استقرارًا في الأسواق المصرية إذ يتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 5 و5.25 جنيه والبلدي ما بين 5 إلى 6 جنيهات وكتكوت ساسو بيور ما بين 9 إلى 10 جنيهات، فيما يتراوح كتكوت هجين 5.75 و 6.75 جنيه وكتكوت جيل ثاني ما بين 7.5 و8.5 جنيه.