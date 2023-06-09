فيلم ساعة إجابة يتذيل قائمة الإيرادات بـ241 جنيها أمس

تذيل فيلم «ساعة إجابة» إيرادات الأفلام في الموسم الحالي، حيث حقق الفيلم أمس الخميس 241 جنيها، حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن».

واحتل فيلم «ساعة إجابة» المرتبة الأخيرة بين الأفلام المنافسة، ومن المتوقع أن يتم رفعه من السينمات قريبًا، بالتزامن مع طرح مجموعة عيد الأضحى المبارك.

فيلم ساعة إجابة

فيلم ساعة إجابة يضم عددا من نجوم الفن، أبرزهم غادة عادل، شريف سلامة، سوسن بدر، نجلاء بدر، مراد مكرم، آيتن عامر، أحمد فتحي، انتصار، محمد ثروت، إيمان السيد، فيدرا، فراس سعيد، عمر كمال، الطفل سليم مصطفى، وهو من تأليف شيرين علاء وأحمد شيكو ومحمد خضر، وإخراج مصطفى أبو سيف.

أحداث فيلم ساعة إجابة

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول من خطفل يتمنى أن يعيش مع أسرة مختلفة عن عائلته الحقيقية، وتتوالى الأحداث بشكل كوميدي.