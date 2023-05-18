4 آلاف جنيه إيرادات فيلم ساعة إجابة في السينما خلال 24 ساعة

حقق فيلم ساعة إجابة، إيرادات في شباك تذاكر السينما مساء أمس الأربعاء تقدر بـ4 آلاف و238 جنيهًا، ليتذيل قائمة إيرادات أفلام عيد الفطر 2023، فيما تصدر القائمة فيلم يوم 13 بطولة أحمد داود ودينا الشربيني إذ حقق إيرادات بلغت 244 ألفًا و22 جنيهًا.

وحل في المركز الثاني فيلم هارلي من بطولة محمد رمضان، بإيرادات بلغت نحو 110 آلاف و63 جنيهًا، بحسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

أبطال فيلم ساعة إجابة

فيلم ساعة إجابة يضم عددًا من النجوم أبرزهم غادة عادل، وشريف سلامة، وآيتن عامر، ونجلاء بدر، وسوسن بدر، ومحمد ثروت، وعمر كمال، وفيدرا، وفراس سعيد، وانتصار، وأحمد فتحي، وإيمان السيد، والطفل سليم مصطفى، وتأليف أحمد شيكو وشيرين علاء ومحمد خضر، وإخراج مصطفى أبو سيف.

مهدد بالرفع من دور العرض

ومنذ انطلاق عرض الفيلم في السينما بلغ إجمالي إيرادات ما حققه ما يقرب من مليون ونصف مليون جنيه، الأمر الذي يهدد برفعه من دور العرض، خلال الأيام المقبلة، في الوقت الذي تستعد فيهد السينما لاستقبال عدد من الأفلام الجديدة أبرزها فيلم شوجر دادي بطولة ليلى علوي وبيومي فؤاد، وفيلم الرهبة بطولة أحمد الفيشاوي ونسرين أمين.

قصة الفيلم

وتدور أحداث فيلم ساعة إجابة في إطار كوميدي مليء بالخيال والإثارة والتشويق، بعد أمنية أحد الأطفال أن يعيش مع أب وأم مختلفين عن أسرته الحقيقية، ويتفاجأ بأن دعوته تتحقق، وفي كل مرة يجد نفسه بصحبة أب وأم جُدد.