فيلم ساعة إجابة يتذيل الإيرادات ويحقق 5 آلاف جنيه خلال 24 ساعة

تواصل دور العرض السينمائية حالة الانتعاشة التي تعيشها منذ انطلاق موسم أفلام عيد الفطر، لكن منذ اليوم الأول، وهناك أفلام في المركز الأخير بسبب ضعف الإيرادات من بينها فيلم ساعة إجابة.

وقال الموزع محمود الدفراوي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ فيلم ساعة إجابة ما زال يتذيل إيرادات أفلام موسم عيد الفطر، أمس الخميس، إذ حقق إيرادات بلغت 5 آلاف و131 جنيهًا فقط لا غير.

فيلم ساعة إجابة يتذيل الإيرادات

وفيلم ساعة إجابة يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم سليم مصطفى وشريف سلامة ونجلاء بدر وآيتن عامر وأحمد فتحي، وإيمان السيد وغادة عادل ومراد مكرم وسوسن بدر وعمر كمال، وانتصار وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف ورشة شيرين علاء وإخراج مصطفى أبو سيف.

ويسبقه في المركز قبل الأخير فيلم مغامرات كوكو الذي حقق إيرادات، أمس الخميس، بلغت 6 آلاف و26 جنيها، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم خالد الصاوي وبيومي فؤاد وشيرين رضا وعدد آخر من الفنانين.