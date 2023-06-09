أغنية سميرة سعيد «إنسان آلي» تتخطى نصف مليون مشاهدة على يوتيوب

تخطت الفنانة سميرة سعيد بأغنيتها الجديدة «إنسان آلي» التي طرحتها منذ أيام، النصف مليون مشاهدة على اليوتيوب إذ حققت 749 ألف مشاهدة.

إشادات الجمهور بأغنية إنسان آلي

ونالت أغنية إنسان آلي إشادات الجمهور بعد ساعات قليلة من طرحها وكان تعليق أحدهم عبر فيس بوك: «الله عجبتني الأغنية جدا جدا روعة»، وأضاف آخر: «الله حبيت كتير عمل جميل جدا وغنا سميره قد ايه حلو كتير كتير فوق العادة موضوع جديد وتوزيع روعة»؟، وقال آخر: «أغنية مرعبة بجمالها».

أغنية إنسان آلي لسميرة سعيد

وحرصت الفنانة سميرة سعيد على الترويج لأغنيتها الجديدة إنسان آلي عبر صفحتها عبر موقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام وكتبت: «أخيرا أغنية إنسان آلي.. أغنية تلخص ما بداخلي وداخل كل إنسان يعيش في هذا العالم المتوتر المليء بالصخب والصوت العالي والتكنولوجيا الحديثة التي تحاصرنا وتجعلنا نشتاق إلى الهدوء وحياة الزمن الجميل.. ترقبوها قريبًا».

وظهرت الديفا في الصورة كالعادة بشكل خارج عن المألوف، حيث ظهرت بوجهها نصفه حقيقي ونصفه الآخر روبوتيك.